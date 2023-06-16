Михаил Васильев: Россия является амбассадором суверенной мировой экономики и политики
«Российская Федерация на сегодня является амбассадором суверенной мировой экономики и политики», — заявил председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михал Васильев.
Также, по словам спикера, несмотря на санкции и условия СВО, Россия продолжает показывать стабильный рост экономики.
«И последние десятилетия Петербургский международный экономический форум, без всякого преувеличения, стал знаковой и важной площадкой не только для экономического развития регионов нашей страны, а ещё и событием мирового масштаба, на которое съезжаются представители более чем 130 стран, для того чтобы увидеть инвестиционный потенциал российских регионов, показать свои возможности для партнерства и понять совместные точки роста», – продолжил мысль Михаил Васильев.
Также он напомнил, что Псковская область в этом году на площадке ПЭМФ представляет уникальный серийный вездеход нового поколения экстремальной проходимости «Тактик», разработанный и производимый у нас в регионе.
«Причем этот вездеход появился всего пару лет назад, с уникальной запатентованной технологией двухсекционной рамы и приводом. Ко всему еще он относительно недорогой, маневренный, легкий, комфортный, скоростной и плавающий, сможет при любых погодных условиях и по любым поверхностям доставлять людей и грузы в труднодоступные места нашей большой и красивой страны», – добавил председатель «Команды 2018».
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