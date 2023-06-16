Предстоящую ярмарку «Виноград» обсуждают в медиацентре ПАИ

13:06, 16 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая проведению эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове, проходит в медиацентре ПАИ.

Как будет организован многодневный фестиваль в Пскове, расскажут его организаторы – директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова, руководитель Национального агентства маркетинга российского вина Павел Майоров и начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

Отметим, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» в этом году пройдёт в Пскове с 17 по 25 июня.

Добавим, что вчера ярмарку «Виноград» презентовали участникам XXVI Петербургского международного экономического форума.