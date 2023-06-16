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Общество

Псковскую ярмарку «Виноград» презентовали участникам ПМЭФ

Эногастрономическую ярмарку «Виноград», которая уже в эту субботу начнёт свою работу в Пскове, презентовали участникам XXVI Петербургского международного экономического форума, передаёт корреспондент ПАИ.

Скриншот из видео ТКД Псковской области

Руководитель Национального агентства маркетинга российского вина Павел Майоров напомнил, что в прошлом году ярмарка появилась по инициативе руководителя НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука. Он также рассказал, что мероприятие зафиксировало в 2022 году 100 000 проходов посетителей, при этом было продано 15 000 бутылок вина, а во время ярмарки гостиничные номера были раскуплены полностью.

«Мы ожидаем, что в этом году будет также не меньше 100 000 посещений. Ярмарка продлится девять дней с 17 по 25 июня. Так что, друзья, как только вы закончите с деловой и не деловой программой на ПМЭФ, мы ждём вас здесь, в Пскове. Балтийский вокзал, электричка «Ласточка», три часа и вы здесь. Ждём вас в Пскове на познавательной ярмарке «Виноград», – пригласил Павел Майоров участников XXVI Петербургского международного экономического форума.

Ярмарка «Виноград» — это семейное событие, поэтому на её территории организованы площадки для ребят всех возрастов: открытый кинозал с мультиками, место для игр и головоломок, шатёр с кукольными спектаклями и научными мастер-классами, будут также интерактивные арт-объекты, VR-шатёр и урок кинолога.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня.

В частности, в рамках мероприятия в этом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пакет соглашений на 2 млрд рублей. В частности, подписано инвестиционное соглашение между правительством Псковской области и ООО «Гарда». Ещё ряд соглашений подписаны с ООО «Роял Линен», ООО «Изборский парк», ООО «Мальская долина» и т. д.

Со всеми новостями можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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