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Общество

Более 700 вакансий представят на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове

Более 700 вакансий от 50 предприятий представят на Первой Всероссийской ярмарке трудоустройства, которая пройдёт в Пскове 23 июня. Об этом сообщила врио председателя регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

Фото ПАИ. На фото Алёна Трунова.

По её словам, подготовка к ярмарке стартовала ещё в марте. «Это главное событие в сфере трудоустройства не только у нас, но и по всей стране», – подчеркнула Алёна Трунова.

Она отметила, что в рамках ярмарки запланированы мастер-классы, лектории, будет представлено оформление самозанятости, много направлений в бизнес-сфере, а также для выпускников школ задействуют представителей вузов и ссузов.

Все желающие смогут прийти и задать интересующие их вопросы потенциальным работодателям. Ярмарка трудоустройства в Пскове пройдёт в «Простории» с 10:00 до 16:00, уточнила Алёна Трунова.

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