В отделении нефрологии Псковской областной больницы продолжается ремонт
В отделении нефрологии Псковской областной клинической больницы продолжается ремонт. Первые две палаты сданы, в одной из них уже размещены пациенты. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
«Стараемся вести ремонтные работы так, чтобы это не мешало ни медперсоналу, ни нашим пациентам», – рассказали в больнице.
Из нововведений в палатах – индивидуальный свет над кроватями и кнопка вызова медицинской сестры.
«Ремонт в отделении не проводился 40 лет. Мы обязательно доведём его до конца и надеемся, что это положительно повлияет на процесс выздоровления», – отметил главный врач больницы Евгений Панфёров.
Ранее сообщалось, что в медучреждении завершился ремонт в отделении сосудистой хирургии.
На базе ПсковГУ появится региональный учебный центр по аттестации кадров индустрии гостеприимства
Михаил Ведерников: Строительство современного комплекса по переработке отходов начнётся в этом году
Более 80 человек трудоустроились после региональной ярмарки вакансий в Псковской области