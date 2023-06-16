В отделении нефрологии Псковской областной больницы продолжается ремонт

15:47, 16 июня 2023, ПАИ

В отделении нефрологии Псковской областной клинической больницы продолжается ремонт. Первые две палаты сданы, в одной из них уже размещены пациенты. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

«Стараемся вести ремонтные работы так, чтобы это не мешало ни медперсоналу, ни нашим пациентам», – рассказали в больнице.

Из нововведений в палатах – индивидуальный свет над кроватями и кнопка вызова медицинской сестры.

«Ремонт в отделении не проводился 40 лет. Мы обязательно доведём его до конца и надеемся, что это положительно повлияет на процесс выздоровления», – отметил главный врач больницы Евгений Панфёров.

Ранее сообщалось, что в медучреждении завершился ремонт в отделении сосудистой хирургии.