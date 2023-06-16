Монтаж 34 ФАПов начался в Псковской области в этом году

17:19, 16 июня 2023, ПАИ

Монтаж 34 ФАПов начался в Псковской области в этом году. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

Она пояснила, что речь идёт не о капитальном строительстве, а о закупке готовых модулей. Их изготавливают на крупных производствах, собирают под ключ, а уже в регионе их устанавливают, подключают коммуникации и размещают в ФАПах медицинское оборудование.

Также Марина Гаращенко напомнила, что в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» уже закупили 4 287 единиц медицинского оборудования. Все контракты разыграны, более 50 % оборудования поставлено.