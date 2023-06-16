Отправиться в винодельню Краснодарского края псковичи смогут с помощью VR-реальности

18:01, 16 июня 2023, ПАИ

Какие площадки будут организованы на познавательной эногастрономической ярмарке «Виноград», которая пройдёт в Пскове с 17 по 25 июня, рассказал руководитель Национального агентства маркетинга российского вина Павел Майоров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам Павла Майорова, основные четыре крупные зоны фестиваля – «Крым», «Кубань», «Кавказ», «Долина Дона».

«Гастрономию мы постарались ориентировать на региональный аспект. Например, [в зоне] «Дон» будет в основном рыба, в том числе псковская, а ещё будет вариться классная уха. В зоне «Кавказ» будет шашлык. В прошлом году на протяжении фестиваля не прекращались очереди», – отметил Павел Майоров.

Он добавил, что также можно будет попробовать псковские снеткови и окушков. На площадке «Дон» будет организован летний кинотеатр – большая открытая площадка, где будут проходить танцевальные встречи и другие мероприятия. «Кавказ» отвечает за изобразительное и ремесленное [направления]: мастер-классы, картины, изобразительные, прикладные ремёсла. Будут работать художники», – сказал Павел Майоров, добавив, что «Кубань» отвечает за шоу и представления.

Гость медиацентра также рассказал, что на площадке будет виртуальная реальность. Там гости смогут погрузиться в атмосферу винодельни Краснодарского края и пройти иммерсивную дегустацию. «Во время виртуального тура ты получаешь абсолютно реальные физические ощущения. Не буду раскрывать все секреты, но это впечатляюще!» – отметил Павел Майоров.

А музыкальные мероприятия, по его словам, пройдут в зоне «Крым». «Все зоны будут поддерживать колорит, гастрономическую культуру и, конечно, виноделие. Это эногастрономическая ярмарка, то есть виногастрономическая ярмарка. <…> Вино продолжает оставаться основной линией, но не самой главной историей этого события. Самое главное на ярмарке – многообразие форматов, где любой человек, любая семья может чем-то заняться в течение всего дня, а затем прийти на следующий день и найти новое развлечение», – отметил Павел Майоров.

В прошлом году ярмарка «Виноград» проходила в Пскове с 18 по 26 июня. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил фестиваль 19 июня 2022 года. Вместе с главой региона на площадку мероприятия тогда пришли президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и глава администрации Пскова Борис Елкин. Позже в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» глава региона сообщил о планах сделать фестиваль ежегодным. Подробнее об эногастрономической ярмарке читайте в специальном сюжете ПАИ.