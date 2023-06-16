Какие новинки ожидают гостей псковской ярмарки «Виноград», рассказали организаторы

15:56, 16 июня 2023, ПАИ

Что нового приготовили псковичам на эногастрономической ярмарке «Виноград», рассказала директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Прошлый год был экспериментальным, мы пробовали, мы искали для себя новые форматы. Благодаря команде мы поняли, как может быть ещё. И в этом году те форматы мы переносим на этот год, но тем не менее мы пытаемся их немного видоизменить, придать им псковский характер, псковский оттенок», – отметила Татьяна Мартынова.

Она также сообщила, что вся продуктовая часть – и фуд-корты, и ремесленники, и сельхозпродукты – представлена только псковскими производителями.

Татьяна Мартынова подчеркнула, что особое внимание в этом году организаторы уделят псковским продуктам, которые произведены непосредственно в Псковской области. Как заметили организаторы, география производителей широкая – Псковский район, Пушкинские Горы, Гдов, Великие Луки. «Сельскохозяйственные производители приезжают отовсюду», – заметила она.

«Ещё одно отличие, по крайней мере для меня это важно как для мамы, у нас будет более расширенный формат по детской программе. Дополнительная площадка для категории 0+. В прошлом году были химические и научные опыты для детей от восьми до десяти лет. В этом году сделали отдельную палатку для 0+. Будет отдельный шатёр, где ребята смогут проходить мастер-классы», – сказала Татьяна Мартынова.

Она отметила, что если в прошлом году для детей выступал один театр – театр кукол, то в этом году будут представлены несколько театров, в том числе из Санкт-Петербурга, которые представят детские форматы.

Отметим, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» в этом году пройдёт в Пскове с 17 по 25 июня.

Добавим, что вчера ярмарку «Виноград» презентовали участникам XXVI Петербургского международного экономического форума.