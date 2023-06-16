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Спорт

Воздухоплаватель из Великих Лук победил на втором чемпионате Псковской области

Великолучанин Евгений Кравченко стал победителем второго чемпионата Псковской области по воздухоплавательному спорту, который проходил в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

На фото Евгений Кравченко. Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

Участие в соревнованиях приняли семь воздухоплавательных экипажей из региона. В программе состязаний было четыре спортивных полёта, и все они были выполнены, отметили организаторы.

По итогам встречи турнирную таблицу возглавил Евгений Кравченко. 

Параллельно с чемпионатом Псковской области проходит чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Будет разыгран кубок княгини Ольги среди женщин, а также кубок города Великие Луки и кубок Дружбы. «Результаты этих соревнований станут известны 17 июня», – говорится в посте.

Все соревнования проходят в рамках XXVII Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках.

Напомним, что массовый старт аэростатов состоялся с территории великолукского аэропорта 12 июня. Как прошло открытие XXVII Международной встречи воздухоплавателей, можно посмотреть в нашем фоторепортаже

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