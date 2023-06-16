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Общество

Карантин по бешенству введён в Великолукском районе

Карантин по бешенству введён в Великолукском районе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото: Псковская облветлаборатория

«В деревне Поречье Великолукского района на подворье пришла енотовидная собака и вступила в драку с домашней собакой. Дикое животное погибло. Хозяин собаки направил пробы в ветеринарную лабораторию, где подтвердили диагноз «бешенство», – говорится в сообщении.

Карантин по бешенству установлен на территории эпизоотического очага и на прилегающей территории. В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага, профилактике распространения и возникновения бешенства.

«Просим жителей Псковской области уделить особое внимание вакцинации домашних животных от бешенства. Вакцинация проводится бесплатно, для этого надо обратиться на районные станции борьбы с болезнями животных: они есть во всех муниципалитетах. Эта простая процедура позволит сохранить жизнь вашим питомцам и сберечь здоровье окружающих людей», – отмечается в сообщении.

Ранее в Псковской облветлаборатории отметили, что это восьмой случай бешенства с начала 2023 года. Из них три случая было зарегистрировано у домашних животных и пять случаев – у диких животных.

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