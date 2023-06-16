Ещё порядка 5 млрд рублей планируют привлечь в Псковскую область

21:59, 16 июня 2023, ПАИ

Ещё порядка пяти миллиардов рублей планируют привлечь в Псковскую область в ближайшие три года по результатам Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в беседе с корреспондентом «Первого Псковского».

«Мы подписали более 20 соглашений, провели десятки встреч и переговоров. На восемь миллиардов рублей подписаны соглашения. Это абсолютно предметные вещи. Если говорить о перспективах, то в ближайшие три года по результатам форума планируем в регион привлечь ещё порядка пяти миллиардов рублей. Отдельный блок образования – подготовка кадров. С несколькими организациями несколько соглашений подписано. Вернёмся с понедельника и возьмём это всё в работу», – сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что есть очень хорошие и интересные предложения. Также он уточнил, что присутствуют интересные наработки, которые будут реализовывать в самых разных сферах: это и туризм, и промышленность, и другие отрасли экономики.

«Какое-то время понадобится, чтобы это наладить, но у нас появится несколько таких образовательных центров на разных площадках. Это очень важный момент, который позволит замедлить отток населения. Не нужно будет уезжать, потому что можно будет получить хорошее, качественное образование. Одно из соглашений мы подписали с Высшей школой экономики», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он добавил, что уже в этом году ребята будут получать двойные дипломы: один – ПсковГУ и второй – Высшей школы экономики.

«Это, безусловно, серьёзно расширяет возможности для дальнейшего обучения, для трудоустройства, потому что Высшая школа экономики – один из крупнейших и авторитетных университетов страны», – заключил Михаил Ведерников.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. Со всеми новостями мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.