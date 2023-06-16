Михаил Ведерников прокомментировал расширение сотрудничества правительства региона и РСПП

22:48, 16 июня 2023, ПАИ

Соглашения о сотрудничестве между правительством региона, Общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) и Региональным союзом промышленников и предпринимателей Псковской области (РСПП ПО) прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

«Если говорить о соглашении с РСПП, оно позволит на ещё более качественном уровне вести работу по открытости органов власти, по снятию барьеров, по созданию дополнительных возможностей для решения бизнеса. И самое главное – позволит более оперативно принимать решения о корректировке тех или иных мер поддержки, для того чтобы это менялось одновременно с изменением текущей ситуации», – сказал Михаил Ведерников.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. Со всеми новостями мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.