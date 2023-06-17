Спортивный зал ремонтируют в Великолукском медколледже

17:31, 17 июня 2023, ПАИ

Спортивный зал отремонтируют в Великолукском медицинском колледже. Ремонт осуществляется при помощи гранта на развитие инфраструктуры и материального обеспечения учебного процесса. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Напомним, 17 ноября 2022 года в Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов колледжей и техникумов. По итогам определили 20 лучших организаций среднего профессионального образования России. Великолукский медицинский колледж вошёл в число лучших и получил 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.

Во время встречи директора колледжа Александра Шулаева с активом структур студенческого самоуправления колледжа большинством голосов было решено направить средства гранта на ремонт спортивного зала.

Конкурс «Большая перемена» – это первый масштабный проект всероссийского уровня для учеников 8–10-х классов, цель которого – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны, даже если их не смогла оценить существующая система олимпиад.