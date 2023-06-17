Пропавшую 11 июня пенсионерку с деменцией разыскивают в стругокрасненской деревне

12:19, 17 июня 2023, ПАИ

Пропавшую 11 июня пенсионерку с деменцией разыскивают в деревне Щир Струго-Красненского района. Об этом ПАИ сообщили в псковском отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

На днях в поисковый отряд поступила информация о пропаже Надежды Георгиевны. 11 июня пенсионерку подвезли на машине до деревни Щир Струго-Красненского района. Там её видели несколько жителей деревни, но бабушка продолжала плутать.

«Сегодня, 17 июня 2023 года, утром она вышла на связь по телефону, она жива! Но локализовать её невозможно ввиду когнитивных изменений (деменция). Её сознание спутанно. В данный момент она может находиться в любой точке деревни Щир!» – отметили в поисковом отряде.

По словам поисковиков, сейчас им очень важны очевидцы, чтобы понять, куда направлялась пропавшая. «Убедительная просьба к жителям деревни Щир проверить свои домовладения! Возможно, она находится на задворках, возле забора. Мы не прекращаем поиск! Пожалуйста, внимательно присмотритесь к ориентировке! Если вы видели или знаете, где пропавшая находится, позвоните на горячую линию «ЛизыАлерт» 8-800-700-54-52 или по номеру 112. Нам очень нужны новые свидетельства», – подчеркнули в «ЛизеАлерт».

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить в дежурную часть УМВД России по городу Пскову по номеру 59-63-22, либо по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52, либо позвонив по номеру 112.