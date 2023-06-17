Группа компаний «Титан» подписала соглашение о поставке БОПЭТ-плёнок

14:33, 17 июня 2023, ПАИ



Документ о сотрудничестве в поставках БОПЭТ-плёнок был подписан между заводом «Титан-Полимер» и компанией «Конфлекс СПб» на XXVI Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение было подписано на стенде Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе завода.



Санкт-Петербургская компания «Конфлекс СПб» с 2001 года производит упаковку для продуктов питания и товаров повседневного спроса, занимая одну из лидирующих позиций в отрасли, сотрудничая с крупнейшими предприятиями пищевой и лёгкой промышленности РФ.



«Ещё на этапе реализации инвестиционного проекта мы заявляли, что завод «Титан-Полимер» будет поставлять БОПЭТ-плёнки на отечественный рынок. На сегодняшний момент существующие в России мощности не могут покрыть все потребности переработчиков, то есть существует дефицит данной продукции, который и устранит завод «Титан-Полимер», – отметила генеральный директор АО «ГК «Титан» Ольга Тарасенко.





Напомним, 28 декабря 2022 года президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи открыл завод «Титан-Полимер». В церемонии открытия также приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский. Продукция псковского завода «Титан-Полимер» устранит дефицит БОПЭТ-плёнки на отечественном рынке и закроет импорт данной продукции.



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«Титан-Полимер»