Что интересного могут узнать псковичи на ярмарке «Виноград», рассказали организаторы

17:52, 17 июня 2023, ПАИ

Что интересного могут узнать псковичи и гости региона, посетив ярмарку «Виноград», рассказала пиар-директор эногастрономической ярмарки Юлия Макарова. Подробности о ярмарке она сообщила во время прямого включения из выездной студии радиостанции «7 НЕБО» на ярмарке.

«Мы здесь не только о напитках говорим. Это целая большая история, целая большая культура. Нам хочется поделиться этим знанием, этой культурой, этой любовью со всеми, кто приходит сюда, на нашу ярмарку. У нас здесь весь день работает гигантский шатёр, в который приходят люди, глубоко знающие отрасль. Они рассказывают, как производят виноградный напиток, какие саженцы куда высаживать, как правильно дегустировать», — подчеркнула она.

Юлия Макарова отметила, что на ярмарке «Виноград» люди научатся правильно читать этикетку, чтобы понимать, что хорошо, а что не очень, что пробовать, а что не стоит. «Я рекомендую всем хорошенько изучить программу и выбрать что-то интересное для себя. Даже если не успели записаться — приходите послушайте», — сказала Юлия Макарова в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Она также отметила, что на ярмарке можно прекрасно провести целый день: «У нас здесь есть сыры, шашлыки. <...> Кроме того, у людей не стоит задача просто продать товар, с ними можно поговорить, узнать, какие у них сорта растут, какие виноградники и т. п.».

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» открылась в Финском парке Пскова 17 июня. В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых будут созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей будут знакомить с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Подробнее об эногастрономической ярмарке читайте в сюжете.