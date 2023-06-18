Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Программа «Место встречи» пройдёт на радиостанции «7 НЕБО» на площадке ярмарки «Виноград» 19 июня

На радиостанции «Седьмое небо» (107.1 FM), входящей в АНО ИД «Медиацентр 60», пройдёт программа «Место встречи» завтра, 19 июня, в 17:30 прямо на площадке проведения познавательной эногастрономической ярмарки «Виноград».

Фото: ПАИ

Ведущие Дмитрий Третьяков и Никита Черкашин пообщаются с организаторами и гостями праздника. Также ведущие будут принимать звонки и раздавать призы. С помощью живого общения можно будет узнать, что думают сами псковичи об этом мероприятии.

Напомним, ярмарка стартовала в Пскове 17 июня. В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых будут созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей будут знакомить с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Мероприятие продлится до 25 июня. Эногастрономическая ярмарка «Виноград» проводится в Пскове уже второй год подряд. Мероприятие организовано при подлержке Национального агентства маркетинга российского вина, правительства Псковской области и регионального комитета по культуре.

Подробнее об эногастрономической ярмарке можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с первого дня мероприятия можно посмотреть по ссылке

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 июня 2023

Программа «Место встречи» пройдёт на радиостанции «7 НЕБО» на площадке ярмарки «Виноград» 19 июня
18 июня 2023

Правительство Псковской области поздравило медработников с профессиональным праздником
18 июня 2023

Затяжная магнитная буря накроет Землю с 18 по 24 июня
18 июня 2023

Российский блогер высоко оценила проведение эногастроярмарки «Виноград» в Пскове
18 июня 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 19 июня
18 июня 2023

Дождь и гроза ожидаются в Псковской области 19 июня
18 июня 2023

Игорь Иванов поблагодарил псковских медиков за заботу, внимание и душевную теплоту
18 июня 2023

С профессиональным праздником работников сферы здравоохранения поздравила сенатор Елена Бибикова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...