Программа «Место встречи» пройдёт на радиостанции «7 НЕБО» на площадке ярмарки «Виноград» 19 июня

17:59, 18 июня 2023, ПАИ

На радиостанции «Седьмое небо» (107.1 FM), входящей в АНО ИД «Медиацентр 60», пройдёт программа «Место встречи» завтра, 19 июня, в 17:30 прямо на площадке проведения познавательной эногастрономической ярмарки «Виноград».

Ведущие Дмитрий Третьяков и Никита Черкашин пообщаются с организаторами и гостями праздника. Также ведущие будут принимать звонки и раздавать призы. С помощью живого общения можно будет узнать, что думают сами псковичи об этом мероприятии.

Напомним, ярмарка стартовала в Пскове 17 июня. В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых будут созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей будут знакомить с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Мероприятие продлится до 25 июня. Эногастрономическая ярмарка «Виноград» проводится в Пскове уже второй год подряд. Мероприятие организовано при подлержке Национального агентства маркетинга российского вина, правительства Псковской области и регионального комитета по культуре.

Подробнее об эногастрономической ярмарке можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с первого дня мероприятия можно посмотреть по ссылке.