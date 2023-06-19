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ФОТО. Выставка «Великая Россия» в Пскове

Фотовыставку «Великая Россия» организовали в Пскове. Проект Русского географического общества направлен на знакомство каждого жителя страны с природным и культурным многообразием России, передаёт корреспондент ПАИ. 

  • Фотовыставка «Великая Россия»
    Фото: ПАИ. На фото изображены выставка и авторские работы различных фотографов.
  • Фотовыставка «Великая Россия»
    Фото: ПАИ. На фото изображены выставка и авторские работы различных фотографов.
  • Фотовыставка «Великая Россия»
    Фото: ПАИ. На фото изображены выставка и авторские работы различных фотографов.
  • Фотовыставка «Великая Россия»
    Фото: ПАИ. На фото изображены выставка и авторские работы различных фотографов.
  • Фотовыставка «Великая Россия»
    Фото: ПАИ. На фото изображены выставка и авторские работы различных фотографов.

Экспозиция «Великая Россия» – это путешествие, которое способно вызвать любовь с первого снимка. Из отдельных кадров, как из крохотных кусочков пазла, складывается образ современной России, представление о её истинном масштабе, разнообразии и великолепии. На выставке предствлены авторские работы различных фотографов.

Выставка составлена из ста работ победителей нескольких сезонов фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». На снимках – люди, животные, пейзажи, архитектура. Среди них – фотографии, сделанные как в знакомых всем локациях, так и в самых потаённых уголках нашей необъятной Родины.

Ознакомиться с экспозицией можно в Театральном сквере на пересечении улиц Пушкина и Ленина в Пскове. 

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