Стали известны подробности ДТП с пострадавшей в Великих Луках

14:00, 19 июня 2023, ПАИ

Стали известны подробности ДТП с пострадавшей в Великих Луках на перекрестке улиц Щорса и Революционной, сообщили ПАИ в областном УГИБДД.

По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем автомобиля Кia Rio при движении по улице Революционной повернула налево и не уступила машине ВАЗ-2112, за рулём которой была 32-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала 57-летняя пассажирка ВАЗа. Её госпитализировали в медучреждение.