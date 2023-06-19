Псковские профсоюзы поддерживают повышение МРОТ на 18,5%

16:58, 19 июня 2023, ПАИ

Заявление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 % с 1 января 2024 года всесторонне поддерживается профсоюзами. Об этом ПАИ сообщил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Лидер ФНПР Михаил Шмаков в феврале подчеркнул в своём выступлении, что с профсоюзной точки зрения МРОТ надо повышать более решительно. Это позволит повысить благосостояние граждан, увеличить покупательную способность населения, развить производство и торговлю. В то же время профсоюзы выступали с предложением вернуться к расчёту МРОТ в зависимости от потребительской корзины. Сейчас МРОТ устанавливается в размере не ниже прожиточного минимума, это было закреплено в Конституции по предложению профсоюзов», – подчеркнул Игорь Иванов.