Серебристые облака над Псковским кремлём запечатлел астроном-любитель

09:23, 20 июня 2023, ПАИ

Серебристые облака над Псковским кремлём запечатлел астроном-любитель Михаил Прохоренко. Свое видео он опубликовал в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Серебристые облака – сравнительно редкое атмосферное явление – крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере под мезопаузой (на высоте 76–85 км над поверхностью Земли) и видимые в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом Солнца. Наблюдаются в летние месяцы в широтах между 43° и 65° (северной и южной широты). Удалось доказать, что аналогичные явления имеют место и на других планетах, в частности на Марсе», – написал автор снимков.

Ранее сообщалось, что восход Венеры над дельтой реки Великой запечатлел пскович.