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Общество

Серебристые облака над Псковским кремлём запечатлел астроном-любитель

Серебристые облака над Псковским кремлём запечатлел астроном-любитель Михаил Прохоренко. Свое видео он опубликовал в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

 

«Серебристые облака – сравнительно редкое атмосферное явление – крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере под мезопаузой (на высоте 76–85 км над поверхностью Земли) и видимые в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом Солнца. Наблюдаются в летние месяцы в широтах между 43° и 65° (северной и южной широты). Удалось доказать, что аналогичные явления имеют место и на других планетах, в частности на Марсе», – написал автор снимков.

Ранее сообщалось, что восход Венеры над дельтой реки Великой запечатлел пскович.

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