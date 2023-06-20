Серебристые облака над Псковским кремлём запечатлел астроном-любитель
Серебристые облака над Псковским кремлём запечатлел астроном-любитель Михаил Прохоренко. Свое видео он опубликовал в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
«Серебристые облака – сравнительно редкое атмосферное явление – крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере под мезопаузой (на высоте 76–85 км над поверхностью Земли) и видимые в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом Солнца. Наблюдаются в летние месяцы в широтах между 43° и 65° (северной и южной широты). Удалось доказать, что аналогичные явления имеют место и на других планетах, в частности на Марсе», – написал автор снимков.
Ранее сообщалось, что восход Венеры над дельтой реки Великой запечатлел пскович.
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