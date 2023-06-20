100 баллов на ЕГЭ по химии и литературе набрали 11 выпускников в Псковской области

09:33, 20 июня 2023, ПАИ

11 выпускников Псковской области набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ по химии и литературе, сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Из них восемь выпускников стали стобалльниками по химии и трое по литературе.

Экзамен по химии сдали на 100 баллов: Максим Емельянов (МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»), Алёна Андреева (МАОУ «Гуманитарный лицей»), Валерия Ряппо (МАОУ «Гуманитарный лицей»), Софья Раевская (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского), Илья Сафронов (МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»), Владислав Соколов (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2), Яна Платонова (МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»), Виктория Миронова (МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»).

ЕГЭ по литературе на 100 баллов сдали: Карина Мамчур (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Антона Злобина), Елизавета Михайлова (МБОУ «Центр образования Опочецкого района»), Мария Остапенко (МАОУ «Лицей № 11»).

Ранее сообщалось, что семь выпускнков из Псковской области набрали максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку.