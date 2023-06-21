Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Братскую могилу павших в бою с поляками русских воинов отремонтировали в Пскове

Братскую могилу русских воинов, павших в бою в 1581 году с польскими войсками короля Стефана Батория, отремонтировали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Памятник является объектом культурного наследия федерального значения и расположен за крепостной стеной Окольного города, у Баториева пролома в Пскове.

Специалисты ГАУК ПО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» расчистили фасадные поверхности от загрязнений и деструктурированных элементов, отремонтировали трещины штукатурного слоя, подготовили и покрасили фасадные поверхности.

Напомним, памятник сооружен в сентябре 1881 года в честь 300-летия героической обороны псковского 20-тысячного гарнизона (включая и мирных жителей города) против 100-тысячной армии Стефана Батория с августа 1581 года по февраль 1582 года, безуспешно осаждавшей Псков. Памятник установлен по инициативе Псковского археологического общества на средства населения города.

Король польский и великий князь литовский Стефан Баторий надеялся в короткие сроки захватить Псковскую крепость, однако столкнулся с мощным сопротивлением – воины осажденного Пскова дали решительный отпор. Стефан Баторий был вынужден пойти на переговоры с русским царём Иваном IV, которые закончились подписанием Ям-Запольского мирного договора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 июня 2023

Урок мужества для псковских школьников прошёл в Поганкиных палатах
21 июня 2023

Нападение чаек на мелких птиц объяснила псковский орнитолог
21 июня 2023

Видео прогулки лося по болотам опубликовал Полистовский заповедник
21 июня 2023

Братскую могилу павших в бою с поляками русских воинов отремонтировали в Пскове
21 июня 2023

Подростков из Пскова познакомят с работой психологов в рамках летней школы
21 июня 2023

Прокуратура проверила сообщения о мёртвой рыбе на берегу Чудского озера
21 июня 2023

Гдовскому району присвоят звание «Край партизанской славы»
21 июня 2023

Более 150 псковичей обучаются в мастерских для инвалидов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...