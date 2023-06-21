Братскую могилу павших в бою с поляками русских воинов отремонтировали в Пскове

15:44, 21 июня 2023, ПАИ

Братскую могилу русских воинов, павших в бою в 1581 году с польскими войсками короля Стефана Батория, отремонтировали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Памятник является объектом культурного наследия федерального значения и расположен за крепостной стеной Окольного города, у Баториева пролома в Пскове.

Специалисты ГАУК ПО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» расчистили фасадные поверхности от загрязнений и деструктурированных элементов, отремонтировали трещины штукатурного слоя, подготовили и покрасили фасадные поверхности.

Напомним, памятник сооружен в сентябре 1881 года в честь 300-летия героической обороны псковского 20-тысячного гарнизона (включая и мирных жителей города) против 100-тысячной армии Стефана Батория с августа 1581 года по февраль 1582 года, безуспешно осаждавшей Псков. Памятник установлен по инициативе Псковского археологического общества на средства населения города.

Король польский и великий князь литовский Стефан Баторий надеялся в короткие сроки захватить Псковскую крепость, однако столкнулся с мощным сопротивлением – воины осажденного Пскова дали решительный отпор. Стефан Баторий был вынужден пойти на переговоры с русским царём Иваном IV, которые закончились подписанием Ям-Запольского мирного договора.