Первый день форума «Я в движении» проходит в Островском районе

13:50, 20 июня 2023, ПАИ

Первый день образовательного волонтёрского форума «Я в движении» проходит в Островском районе. Мероприятие организовало региональное отделение движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом ПАИ сообщила руководитель отделения «Движения первых» в Псковской области Екатерина Родина.

«Все три дня, с 19 по 22 июня, у нас проходит программа «Школа Добро.Университет», сейчас участники изучают образовательные блоки. Вечером запланирована экскурсия по Острову, а также презентация региональных проектов, связанных с игровыми технологиями», - рассказала руководитель отделения.

В форуме принимают участие кандидаты на должности специалистов по организации работы в муниципалитетах регионального отделения «Движения первых» и активисты первичных отделений, проявившие себя в сфере волонтерства и добровольчества.

В программу форума вошли интенсивы проекта «Школа Добро.Университет» по уровням обучения «Волонтер» и «Организатор волонтерской деятельности», презентации программ и проектов деятельности «Движения первых», встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней, дискуссии, а также культурно-досуговые, патриотические и краеведческие мероприятия.

Ранее сообщалось, что более 70 активистов «Движения первых» участвуют в форуме в Островском районе.