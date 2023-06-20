Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первый день форума «Я в движении» проходит в Островском районе

Первый день образовательного волонтёрского форума «Я в движении» проходит в Островском районе. Мероприятие организовало региональное отделение движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом ПАИ сообщила руководитель отделения «Движения первых» в Псковской области Екатерина Родина.

Фото: здесь и далее группа «Движение первых | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

«Все три дня, с 19 по 22 июня, у нас проходит программа «Школа Добро.Университет», сейчас участники изучают образовательные блоки. Вечером запланирована экскурсия по Острову, а также презентация региональных проектов, связанных с игровыми технологиями», - рассказала руководитель отделения.

В форуме принимают участие кандидаты на должности специалистов по организации работы в муниципалитетах регионального отделения «Движения первых» и активисты первичных отделений, проявившие себя в сфере волонтерства и добровольчества.

В программу форума вошли интенсивы проекта «Школа Добро.Университет» по уровням обучения «Волонтер» и «Организатор волонтерской деятельности», презентации программ и проектов деятельности «Движения первых», встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней, дискуссии, а также культурно-досуговые, патриотические и краеведческие мероприятия.

Ранее сообщалось, что более 70 активистов «Движения первых» участвуют в форуме в Островском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 июня 2023

Более 40 многодетных семей в Псковской области претендуют на звание лучших
20 июня 2023

Проект по созданию Восточного обхода Пскова будет обновлён
20 июня 2023

Первый день форума «Я в движении» проходит в Островском районе
20 июня 2023

В псковской поликлинике напомнили правила помощи при солнечных ожогах
20 июня 2023

На пересечении улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове отключили светофор

20 июня 2023

Более 70 активистов «Движения первых» участвуют в форуме в Островском районе
20 июня 2023

На «Госуслугах» начался приём документов в вузы
20 июня 2023

Об умных объектах и безопасном городе рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...