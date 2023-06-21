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Общество

Псковский драмтеатр присоединится к проекту «Театральный абонемент»

Масштабный проект «Театральный абонемент. Акт 1. Национальные театры» представили на пресс-конференции, которая прошла на новой сцене Александринского театра. Как пишет ТАСС, благодаря проекту будут созданы и доступны российским зрителям в спутниковом эфире и в онлайн-кинотеатре «Триколора» телеверсии десяти лучших спектаклей коллективов – участников Ассоциации национальных театров.

Фото: ПАИ

Художественный руководитель Александринского театра, председатель совета Ассоциации национальных театров России Валерий Фокин назвал этот проект делом государственной важности. Он подчеркнул, что национальные театры являются духовными домами по сохранению театральной культуры. «То, что их творчество будет вынесено на всеобщее обозрение, это огромное дело. Мне кажется, что в такой большой многонациональной стране, как наша, – это государственное, а не просто театральное дело. Театр, который выполняет свою миссию как инструмент духовного развития, проявит себя в этом проекте», – убеждён режиссёр.

Для проекта выбрали спектакль «Маскарад. Воспоминания будущего». Эта постановка создана по драме Михаила Лермонтова «Маскарад» и спектаклю Всеволода Мейерхольда, 150-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2024 году. Валерий Фокин подчеркнул, что на сегодняшний день этот спектакль является визитной карточкой Александринки.

Все спектакли будут идти на национальных языках с субтитрами. Причём уже созрел замысел продолжения этого начинания, которое в «Акте 2-м» будет включать 50 спектаклей театров от Владивостока до Калининграда. В театральном абонементе заявлены театры из десяти городов, представляющих разные регионы России: Санкт-Петербурга, Пскова, Уфы, Элисты, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, Петрозаводска, Казани, Якутска и Грозного. Старт проекта намечен на август.

Напомним, в 2021 году Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина вошёл в состав Национального драматического театра России (Александринского театра) и с 1 января 2021 года начал свою работу на правах филиала.

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