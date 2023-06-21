Выдвижение кандидатов на выборах в органы МСУ в Псковской области стартует сегодня

11:12, 21 июня 2023, ПАИ

Период выдвижения кандидатов на выборах в органы местного самоуправления на территории одиннадцати муниципальных образований Псковской области стартует сегодня и продлится до 20 июля. Об этом ПАИ сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Организацию подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления осуществляют территориальные избирательные комиссии.

Напомним, что осенью также пройдут выборы губернатора Псковской области. Голосование на выборах будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.