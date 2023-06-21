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Политика

Выдвижение кандидатов на выборах в органы МСУ в Псковской области стартует сегодня

Период выдвижения кандидатов на выборах в органы местного самоуправления на территории одиннадцати муниципальных образований Псковской области стартует сегодня и продлится до 20 июля. Об этом ПАИ сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фото ПАИ

Организацию подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления осуществляют территориальные избирательные комиссии.

Напомним, что осенью также пройдут выборы губернатора Псковской области. Голосование на выборах будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование

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