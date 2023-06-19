В 11 муниципалитетах Псковской области назначены выборы в органы местного самоуправления

16:33, 19 июня 2023, ПАИ

В одиннадцати муниципалитетах Псковской области назначены выборы в органы местного самоуправления. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.

На сессии Собрания депутатов Псковского района назначены выборы главы района. В Куньинском и Пушкиногорском районах на сессиях Собраний депутатов принято решение о назначении дополнительных выборов депутата по одномандатному избирательному округу.

В восьми территориальных избирательных комиссиях — Красногородского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Опочецкого, Печорского, Пыталовского, Струго-Красненского муниципальных округов — прошли заседания комиссий, на которых принято решение о назначении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований.

Напомним, что осенью также пройдут выборы губернатора Псковской области. Голосование на выборах будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня.