Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новая разметка появится на дорогах Псковской области

Новая разметка появится на дорогах Псковской области до ноября 2024 года. Открытый конкурс в электронной форме опубликован на сайте госзакупок.

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Нанесение горизонтальной дорожной разметки осуществляется в рамках содержания действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Работы должны быть закончены до 5 ноября 2024 года. В настоящее время определение поставщика уже завершено.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 401 млн 480 тысяч рублей, из которых 197,2 млн рублей приходятся на 2023 год, а 204,2 млн рублей – на 2024 год.  Источник финансирования – федеральный бюджет Российской Федерации.

Речь идёт о следующих автомобильных дорогах: М-9 «Балтия» (Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой), Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь), Р-56 (Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков), А-212 (Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой) и А-122 (автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель).

Ранее сообщалось, что в этом году в Псковской области положат более пяти километров тротуара. 

Отметим, что в конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.

Добавим, Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень. Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках. Напомним, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 июня 2023

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Псковской области 22 июня
21 июня 2023

Назначен директор псковского филиала Российского общества «Знание»
21 июня 2023

Новая разметка появится на дорогах Псковской области
21 июня 2023

Григорий Стороненков станет гостем программы на «Серебряном дожде»
21 июня 2023

Псковский драмтеатр присоединится к проекту «Театральный абонемент»
21 июня 2023

Акция «Минута молчания» пройдёт в Псковской области 22 июня
21 июня 2023

Ирина Иванова стала гостьей программы на «Серебряном дожде». Главное
21 июня 2023

До 30 градусов прогреется воздух сегодня в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...