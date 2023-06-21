Новая разметка появится на дорогах Псковской области

11:33, 21 июня 2023, ПАИ

Новая разметка появится на дорогах Псковской области до ноября 2024 года. Открытый конкурс в электронной форме опубликован на сайте госзакупок.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки осуществляется в рамках содержания действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Работы должны быть закончены до 5 ноября 2024 года. В настоящее время определение поставщика уже завершено.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 401 млн 480 тысяч рублей, из которых 197,2 млн рублей приходятся на 2023 год, а 204,2 млн рублей – на 2024 год. Источник финансирования – федеральный бюджет Российской Федерации.

Речь идёт о следующих автомобильных дорогах: М-9 «Балтия» (Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой), Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь), Р-56 (Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков), А-212 (Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой) и А-122 (автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель).

Ранее сообщалось, что в этом году в Псковской области положат более пяти километров тротуара.