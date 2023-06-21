Новая разметка появится на дорогах Псковской области
Новая разметка появится на дорогах Псковской области до ноября 2024 года. Открытый конкурс в электронной форме опубликован на сайте госзакупок.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки осуществляется в рамках содержания действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Работы должны быть закончены до 5 ноября 2024 года. В настоящее время определение поставщика уже завершено.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 401 млн 480 тысяч рублей, из которых 197,2 млн рублей приходятся на 2023 год, а 204,2 млн рублей – на 2024 год. Источник финансирования – федеральный бюджет Российской Федерации.
Речь идёт о следующих автомобильных дорогах: М-9 «Балтия» (Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой), Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь), Р-56 (Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков), А-212 (Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой) и А-122 (автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель).
Ранее сообщалось, что в этом году в Псковской области положат более пяти километров тротуара.
Отметим, что в конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.
Добавим, Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень. Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках. Напомним, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.