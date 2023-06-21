Полусферы устанавливают на площади перед псковским аэропортом

12:55, 21 июня 2023, ПАИ

Полусферы устанавливают на площади перед зданием международного аэропорта «Княгиня Ольга». Об этом ПАИ сообщили комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«С целью соблюдения законодательства в сфере транспортной безопасности на привокзальной площади перед зданием международного аэропорта «Княгиня Ольга» ведется установка временных дорожных полусфер», – рассказали в комитете.

Всего за период до реконструкции привокзальной площади аэропорта в 2023-2024 годах установят 80 полусфер.

«Обращаем внимание пассажиров аэропорта, что стоянка личного автотранспорта на площади у аэропорта запрещена. Около остановки общественного транспорта и аэровокзального комплекса будет обеспечена зона для посадки/высадки пассажиров», – подчеркнули в комитете. Там призвали псковичей внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

В конце 2022 года глава региона сообщал, что в 2023 году планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.

Кроме того, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, Михаил Ведерников напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень. Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках.

Отметим, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.