Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Прокуратура проверила сообщения о мёртвой рыбе на берегу Чудского озера

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела выездную проверку на основании публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях о гибели рыбы на берегу Чудского озера в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Там отметили, что обнаруженные водные биологические ресурсы имели сильную степень разложения, что не позволило провести идентификацию видовой принадлежности и установить причину гибели.

В настоящее время администрация Гдовского района с привлечением волонтёров организовала очистку территории пляжа в Гдове. «Следов загрязнения акватории и береговой полосы не имеется», – подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.  

Отметим, что мониторинг состояния окружающей среды на поверхностных водных объектах и наблюдение за качеством вод осуществляет Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на стационарных пунктах наблюдения, которые в том числе расположены на Чудском озере.

«Отборы проб осуществляются ежеквартально. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения в текущем году не зафиксировано. После поступления информации о результатах химического анализа проб воды по итогам второго квартала этого года будет решён вопрос о наличии оснований для инициирования дополнительных проверочных мероприятий», – заключили в пресс-службе прокуратуры.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 июня 2023

Урок мужества для псковских школьников прошёл в Поганкиных палатах
21 июня 2023

Нападение чаек на мелких птиц объяснила псковский орнитолог
21 июня 2023

Видео прогулки лося по болотам опубликовал Полистовский заповедник
21 июня 2023

Братскую могилу павших в бою с поляками русских воинов отремонтировали в Пскове
21 июня 2023

Подростков из Пскова познакомят с работой психологов в рамках летней школы
21 июня 2023

Прокуратура проверила сообщения о мёртвой рыбе на берегу Чудского озера
21 июня 2023

Гдовскому району присвоят звание «Край партизанской славы»
21 июня 2023

Более 150 псковичей обучаются в мастерских для инвалидов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...