Прокуратура проверила сообщения о мёртвой рыбе на берегу Чудского озера

15:23, 21 июня 2023, ПАИ

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела выездную проверку на основании публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях о гибели рыбы на берегу Чудского озера в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Там отметили, что обнаруженные водные биологические ресурсы имели сильную степень разложения, что не позволило провести идентификацию видовой принадлежности и установить причину гибели.

В настоящее время администрация Гдовского района с привлечением волонтёров организовала очистку территории пляжа в Гдове. «Следов загрязнения акватории и береговой полосы не имеется», – подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, что мониторинг состояния окружающей среды на поверхностных водных объектах и наблюдение за качеством вод осуществляет Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на стационарных пунктах наблюдения, которые в том числе расположены на Чудском озере.

«Отборы проб осуществляются ежеквартально. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения в текущем году не зафиксировано. После поступления информации о результатах химического анализа проб воды по итогам второго квартала этого года будет решён вопрос о наличии оснований для инициирования дополнительных проверочных мероприятий», – заключили в пресс-службе прокуратуры.