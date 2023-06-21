Юлия Пересильд пригласила поклонников в Пушкинские Горы осенью

15:13, 21 июня 2023, ПАИ

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд рассказала поклонникам в соцсетях о любимом времени года и пригласила всех приехать в Пушкинские Горы, пишет «КП-Псков».

В своем блоге главная героиня фильма «Вызов» предложила подписчикам задать ей любые интересующие вопросы о ее жизни. Отдельный видеоответ она посвятила Псковской области.

«Моё любимое время года - это ранняя осень где-то до 15 сентября. Ну, может быть потому, что я родилась 5 сентября. Но больше вам скажу: например, какого-нибудь десятого, двенадцатого, пятнадцатого сентября в Пушкинских Горах невероятно красиво. Приезжайте туда, и вы тоже полюбите это время года», – обратилась актриса к поклонникам.

Ранее сообщалось, что Юлия Пересильд получила госпремию за съёмки в фильме «Вызов», часть которых проходила в космосе.