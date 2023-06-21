Полиция начала проверку по факту избиения собаки в Печорах

15:45, 21 июня 2023, ПАИ

В Печорах полиция начала проверку по факту публикации в соцсетях об избиении собаки лопатой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На место происшествия отправится участковый уполномоченный полиции, закрепленный за данной территорией, для установления деталей произошедшего, сообщили в ведомстве.

«Если в действиях мужчины будут усмотрены признаки правонарушения, он будет привлечен к установленной законом ответственности», – сказали в пресс-службе УМВД.

Ранее сообщалось, что в последнее время увеличилось количество раскрытых уголовных дел по факту жестокого обращения с животными и виновные получили за это реальные сроки. Так, по данным объединённой пресс-службы судов Псковской области, только за 2022-2023 годы было раскрыто три таких резонансных дела.