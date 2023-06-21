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Общество

Регистрация для участия в «Школе молодого патриота» начнётся 23 июня

Регистрация для участия в пятом заезде «Школы молодого патриота» молодёжного историко-культурного форума «Истоки» пройдёт с 23 июня по 25 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Подать заявку можно через личный кабинет пользователя в федеральной информационной системе «Молодёжь России». Участниками могут стать активисты детских движений, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети участников специальной военной операции.

Сам заезд состоится с 16 по 23 августа. Он будет проходить по нескольким направлениям: #помни — проекты сохранения исторической памяти, #береги — проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности, #двигай_сообщества — проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов.

Напомним, что организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

Заезды молодёжного историко-культурного форума «Истоки» пройдут с 5 июля по 23 августа в Печорах. В течение лета будет организовано пять заездов разных тематических направлений: «Семейные ценности», «Историко-культурное наследие», «Гармония», «Созидание», «Школа молодого патриота». Участники смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов от «Росмолодёжь. Гранты». В каждом заезде предусмотрены отдельные номинации для участия в конкурсе грантовых проектов.

Главными целями форума являются формирование гражданской и культурной идентичности, воспитание духовно-нравственных ценностей, создание молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания и продвижение новых форм в образовании, а также привитие уважения к истории своей семьи и традициям.

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