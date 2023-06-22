Следователи со всей России приняли участие в акции «Свеча Памяти» в Пскове

11:30, 22 июня 2023, ПАИ

Всероссийская акция «Свеча Памяти» прошла в Пскове. В мероприятии приняли участие сотрудники Следственного комитета со всех субъектов Российской Федерации, а также кадеты и курсанты ведомственных образовательных учреждений и неравнодушные псковичи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В акции приняла участие делегация центрального аппарата СК России во главе с руководителем управления воспитательной работы Героем Российской Федерации генерал-майором юстиции Сергеем Петровым.



Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области



Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области



















Акция прошла в День памяти и скорби и была направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, унесшей жизни 27 миллионов граждан, обеспечение преемственности поколений.

«Уникальность данной акции состоит в том, что в ней приняли участие более ста участников первого слёта региональных поисковых отрядов Следственного комитета Российской Федерации, которые представляют все субъекты Российской Федерации», – отметили в пресс-службе СУ СК.

В рамках акции участники зажгли свечи и возложили цветы в память о событиях, произошедших 22 июня ровно в 4 часа утра 82 года назад, когда началась Великая Отечественная война, которая продлилась 1 418 дней и унесла жизни 27 миллионов человек.