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Общество

Следователи со всей России приняли участие в акции «Свеча Памяти» в Пскове

Всероссийская акция «Свеча Памяти» прошла в Пскове. В мероприятии приняли участие сотрудники Следственного комитета со всех субъектов Российской Федерации, а также кадеты и курсанты ведомственных образовательных учреждений и неравнодушные псковичи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В акции приняла участие делегация центрального аппарата СК России во главе с руководителем управления воспитательной работы Героем Российской Федерации генерал-майором юстиции Сергеем Петровым.

  • Акция «Свеча памяти» в Пскове
    Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области
  • Акция «Свеча памяти» в Пскове
    Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области
  • Акция «Свеча памяти» в Пскове
    Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области
  • Акция «Свеча памяти» в Пскове
    Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области
  • Акция «Свеча памяти» в Пскове
    Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области
  • Акция «Свеча памяти» в Пскове
    Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области
  • Акция «Свеча памяти» в Пскове
    Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области
  • Акция «Свеча памяти» в Пскове
    Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области
  • Акция «Свеча памяти» в Пскове
    Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области
  • Акция «Свеча памяти» в Пскове
    Фото: Пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Акция прошла в День памяти и скорби и была направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, унесшей жизни 27 миллионов граждан, обеспечение преемственности поколений.

«Уникальность данной акции состоит в том, что в ней приняли участие более ста участников первого слёта региональных поисковых отрядов Следственного комитета Российской Федерации, которые представляют все субъекты Российской Федерации», – отметили в пресс-службе СУ СК.  

В рамках акции участники зажгли свечи и возложили цветы в память о событиях, произошедших 22 июня ровно в 4 часа утра 82 года назад, когда началась Великая Отечественная война, которая продлилась 1 418 дней и унесла жизни 27 миллионов человек.

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