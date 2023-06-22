Память героев почтили в Пскове помощник президента РФ, губернатор и спикер облсобрания

10:56, 22 июня 2023, ПАИ

Помощник президента РФ Максим Орешкин вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым, а также с первым вице-губернатором Верой Емельяновой и членами делегации правительства РФ в День памяти и скорби, 22 июня, приехали к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове, чтобы почтить память тех, кто в годы Великой Отечественной войны отдал свои жизни за свободу и независимость Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших минутой молчания. Спонтанными участниками торжественного церемониала стали воспитанники детского сада №16 – несколько групп дошкольного учреждения пришли с цветами к Вечному огню.



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



























В День памяти и скорби на всей территории России отмечают 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, которая стала самой кровавой и разрушительной войной ХХ века. Эта памятная дата означает начало борьбы за освобождение от фашистского гнета не только советского народа, но и всего мира.

Мемориал «Могила Неизвестного Солдата» открыт в июле 1974 года, в дни празднования 30-летия освобождения Пскова от фашистских захватчиков. Здесь погребен солдат, о смерти которого известно больше, чем о жизни. Он погиб на 18-й день войны, 9 июля 1941 года, у деревни Батьковичи неподалеку от Пскова. Это мог быть боец 111-й или 118-й стрелковой дивизии, которые обороняли подступы к городу. В прошлом году на памятнике были проведены масштабные ремонтно-восстановительные работы, что позволило обновить мемориал.

Напомним, также сегодня в Пскове прошла акция «Свеча Памяти».