Ограничение движения на участке улицы Бастионной в Пскове продлили до 21 июля

13:57, 22 июня 2023, ПАИ

В Пскове до 21 июля продлят ограничение движения транспорта по улице Бастионной от улицы Гагарина к улице Заводской (вдоль здания № 15 по улице Гагарина). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Это связано с производством аварийных земляных работ на инженерных сетях теплоснабжения на улице Бастионной.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и призывает внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Напомним, что сначала часть улицы планировали закрыть с 15 мая по 10 июня.