Финал конкурса «Живое пушкинское слово» пройдёт в парке Строителей Пскова

14:32, 22 июня 2023, ПАИ

Финал открытого регионального конкурса «Живое пушкинское слово» пройдёт в парке Строителей Пскова 1 июля в 14:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Участники будут не только читать Пушкина, но и петь. Так, команда наставника Елены Обуховой представит вокальные номера – это будет и авторская музыка, и классика, и рок, добавили в театре.

Напомним, что 17 июня в Псковском театре драмы прошел полуфинал конкурса, на котором наставники – артисты Владимир Свекольников, Сергей Попков, Александр Овчаренко и педагог по вокалу Елена Обухова – сформировали команды участников для подготовки к финалу. В заключительном туре выступления участников оценит жюри, в которое войдут известные деятели культуры Псковской области.

Конкурс проходит параллельно в Пскове и Великих Луках. Всего оргкомитет принял более ста заявок.

«Наши опасения о том, что конкурс может оказаться невостребованным, развенчались. Очень радостно, что к поэзии Пушкина захотели обратиться и дети, и молодежь, и взрослые. У любого желающего была возможность выступить на сцене национального драматического театра, рассказать то, что волнует, попробовать свои силы – в этом, я считаю, успех конкурса», – прокомментировал один из экспертов конкурса, артист Александр Овчаренко.

Победителей ждет поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры Александра Пушкина и выступление вместе со своими наставниками на Пушкинском театральном фестивале осенью.