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Общество

Наталья Ильина: Нам удалось показать, что ПсковГУ – университет возможностей

Псковский государственный университет – это университет возможностей, сказала ректор вуза Наталья Ильина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: Андрей Степанов/ПАИ

«Я работаю и живу 24/7. На мой взгляд, жизнь интересна, когда есть задачи, поэтому я точно знаю, зачем я что-то делаю и как это продолжится в будущем», – сказала Наталья Ильина. Она добавила, что Псков для неё – это «пространство, среда, люди, время, чтобы остановиться и подумать». «Не каждый город дает такую возможность», – подчеркнула ректор.

По её словам, в университете работают ученые мирового уровня и эксперты. «Они стали двигателями образования на приграничной территории. И сейчас вуз востребован и четко знает свое место в ландшафте высшего образования, кроме того, нам удалось показать, что ПсковГУ – университет возможностей», – отметила Наталья Ильина.

Самым сложным в четырехлетней работе ректор назвала поиск тех ресурсов, «которых университет недополучал, нужно было доказать, что университет этого достоин». 

«Кроме того, вуз долгое время страдал инбридингом [биологический термин. – ПАИ], при котором сам себе придумывал задачи, сам их выполнял, сам себе радовался, то есть не хватало взгляда со стороны», – заверила она. Ректор ПсковГУ подчеркнула, что четыре года назад средняя зарплата в ПсковГУ была 37-40 тысяч рублей, сегодня она составляет 84 тысячи рублей. 

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