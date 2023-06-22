Наталья Ильина: Нам удалось показать, что ПсковГУ – университет возможностей

16:01, 22 июня 2023, ПАИ

Псковский государственный университет – это университет возможностей, сказала ректор вуза Наталья Ильина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Я работаю и живу 24/7. На мой взгляд, жизнь интересна, когда есть задачи, поэтому я точно знаю, зачем я что-то делаю и как это продолжится в будущем», – сказала Наталья Ильина. Она добавила, что Псков для неё – это «пространство, среда, люди, время, чтобы остановиться и подумать». «Не каждый город дает такую возможность», – подчеркнула ректор.

По её словам, в университете работают ученые мирового уровня и эксперты. «Они стали двигателями образования на приграничной территории. И сейчас вуз востребован и четко знает свое место в ландшафте высшего образования, кроме того, нам удалось показать, что ПсковГУ – университет возможностей», – отметила Наталья Ильина.

Самым сложным в четырехлетней работе ректор назвала поиск тех ресурсов, «которых университет недополучал, нужно было доказать, что университет этого достоин».

«Кроме того, вуз долгое время страдал инбридингом [биологический термин. – ПАИ], при котором сам себе придумывал задачи, сам их выполнял, сам себе радовался, то есть не хватало взгляда со стороны», – заверила она. Ректор ПсковГУ подчеркнула, что четыре года назад средняя зарплата в ПсковГУ была 37-40 тысяч рублей, сегодня она составляет 84 тысячи рублей.