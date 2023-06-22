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Ординатуру для студентов-медиков планируют открыть на базе учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ

Ординатуру для студентов-медиков планируют открыть в ПсковГУ на базе нового учебно-лабораторного корпуса. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала ректор университета Наталья Ильина.

Фото: ПАИ

Она сообщила, что вуз планирует закрыть полный цикл подготовки врачей, начиная с медклассов и заканчивая ординатурой. «Благодаря этому многие ребята с высокими баллами по ЕГЭ, которые собирались получать медобразование в столицах, будут оставаться и учиться в Пскове», – добавила ректор.

Также она рассказала, что новый учебно-лабораторный корпус оснащен всем необходимым для проведения лекций, семинаров и практических занятий, а именно лабораториями по патанатомии, патфизиологии и микробиологии. 

Напомним, что строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета, которое заняло всего семь месяцев, завершилось. 2 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил готовый объект.

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