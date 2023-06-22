Что появится во внутреннем дворе главного корпуса ПсковГУ, рассказала ректор

16:11, 22 июня 2023, ПАИ

Что появится во внутреннем дворе главного корпуса ПсковГУ, рассказала ректор вуза Наталья Ильина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По ее словам, там разместят коворкинг-пространство под открытом небом, ГТО-площадку, а также студенческое кафе.

Наталья Ильина рассказала, что существовавшую там раньше «курилку» снесли. «Ректор не курит, никто не курит!» - заявила Ильина.