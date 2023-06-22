Что появится во внутреннем дворе главного корпуса ПсковГУ, рассказала ректор
Что появится во внутреннем дворе главного корпуса ПсковГУ, рассказала ректор вуза Наталья Ильина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
По ее словам, там разместят коворкинг-пространство под открытом небом, ГТО-площадку, а также студенческое кафе.
Наталья Ильина рассказала, что существовавшую там раньше «курилку» снесли. «Ректор не курит, никто не курит!» - заявила Ильина.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 июня 2023
Ординатуру для студентов-медиков планируют открыть на базе учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ