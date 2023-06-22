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Общество

Псковские полицейские почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Сотрудники УМВД России по Псковской области, члены Общественного совета при региональном управлении, а также ветераны ведомства приняли участие в общенациональной акции «Свеча памяти», которая прошла в День памяти и скорби, 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Участники акции зажгли свечи, символизирующие память о воинах, отдавших жизнь за свой дом, страну, Родину, а затем возложили цветы к подножию памятника сотрудникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, после чего память погибших почтили минутой молчания.

В этот раз в траурной церемонии приняли участие и молодые полицейские – слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области, отметили в пресс-службе. 

Напомним, что торжественный траурный церемониал прошёл в Пскове в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны также у Могилы Неизвестного Солдата.

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