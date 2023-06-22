Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби

Торжественный траурный церемониал прошёл в Пскове в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны у Могилы Неизвестного Солдата. К мемориалу, где горит Вечный огонь в память о жертвах фашистской агрессии, пришли ветераны, официальные лица, военнослужащие, представители общественных организаций и патриотических движений, горожане. Псковское областное Собрание депутатов представлял вице-спикер Игорь Дитрих. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Торжественно-траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

По традиции ритуал, приуроченный ко Дню памяти и скорби, начался с заупокойной литии в память о погибших в годы войны.

В 12:15 псковичи, пришедшие к Вечному огню, присоединились к всероссийской акции «Минута молчания» и вместе со всей страной почтили память 27 миллионов граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Военный оркестр исполнил гимн России, военнослужащие возложили к мемориалу гирлянду воинской славы, а официальные лица и горожане – цветы.

Напомним, всероссийская акция «Минута молчания» проводится с 2020 года. Закон о её учреждении подписал президент РФ Владимир Путин. Торжественно-траурное мероприятие проходит ежегодно 22 июня – в День памяти и скорби.

Добавим, накануне Псковская область присоединилась к акции «Огненные картины войны» – в сквере имени 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове горожане зажгли более шести тысяч свечей, а в Великих Луках у Вечного огня на Краснофлотской набережной из зажженных свечей великолучане создали орден Отечественной войны и герб города с надписью «Помним».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 июня 2023

Квалификацию учителя духовно-нравственных дисциплин получили десять выпускников ПсковГУ

22 июня 2023

Кикшеринговые компании в Пскове установят ограничения для своих самокатов
22 июня 2023

Траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
22 июня 2023

Ограничение движения на участке улицы Бастионной в Пскове продлили до 21 июля
22 июня 2023

Мемориальную доску погибшему в ходе СВО солдату открыли в Плюсском районе
22 июня 2023

Останки семерых красноармейцев перезахоронили в Куньинском районе
22 июня 2023

ВИДЕО. Под Псковом строится новый коттеджный посёлок
22 июня 2023

Россельхозбанк запустил сервис покупки билетов и бронирования отелей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...