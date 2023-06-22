Траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби

13:58, 22 июня 2023, ПАИ

Торжественный траурный церемониал прошёл в Пскове в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны у Могилы Неизвестного Солдата. К мемориалу, где горит Вечный огонь в память о жертвах фашистской агрессии, пришли ветераны, официальные лица, военнослужащие, представители общественных организаций и патриотических движений, горожане. Псковское областное Собрание депутатов представлял вице-спикер Игорь Дитрих. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов









































По традиции ритуал, приуроченный ко Дню памяти и скорби, начался с заупокойной литии в память о погибших в годы войны.

В 12:15 псковичи, пришедшие к Вечному огню, присоединились к всероссийской акции «Минута молчания» и вместе со всей страной почтили память 27 миллионов граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Военный оркестр исполнил гимн России, военнослужащие возложили к мемориалу гирлянду воинской славы, а официальные лица и горожане – цветы.

Напомним, всероссийская акция «Минута молчания» проводится с 2020 года. Закон о её учреждении подписал президент РФ Владимир Путин. Торжественно-траурное мероприятие проходит ежегодно 22 июня – в День памяти и скорби.

Добавим, накануне Псковская область присоединилась к акции «Огненные картины войны» – в сквере имени 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове горожане зажгли более шести тысяч свечей, а в Великих Луках у Вечного огня на Краснофлотской набережной из зажженных свечей великолучане создали орден Отечественной войны и герб города с надписью «Помним».