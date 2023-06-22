Аэропорт Пулково перешёл на отечественную платформу «Аист»

20:24, 22 июня 2023, ПАИ

Аэропорт Пулково первым из трёх самых крупных аэропортов России полностью перешёл на отечественное ПО — платформу «Аист». Она позволяет обслуживать пассажиров у стоек регистрации на 15–30 % быстрее, сообщили в «Российской газете».

Раньше в аэропорту была установлена европейская система SITA, которую поставщик собирается отключить до 30 июня из-за санкций.

Благодаря переходу на отечественное ПО аэропорт перестал зависеть от иностранного софта и оборудования. Новая система не требует дорогостоящей сертификации, а цена на неё не зависит от курса доллара. Аэропорт перешëл на отечественный софт перед турсезоном всего за 1,5 месяца.

Новая платформа позволяет авиакомпаниям работать совместно, подключая различные устройства: сканеры, принтеры посадочных талонов, бирок для багажа и не только. Сейчас к новой системе подключено 175 рабочих мест, которые обслуживают более 40 авиакомпаний и около 70 тыс. человек.