В Островском многопрофильном колледже проходят выпускные мероприятия

21:48, 22 июня 2023, ПАИ

В Островском многопрофильном колледже проходят выпускные мероприятия в связи с окончанием обучения, сообщила газета «Островские вести».

Островский многопрофильный колледж выпустил во взрослую самостоятельную жизнь студентов группы № 5 под руководством мастера производственного обучения Елены Барабаш и группы № 6 под руководством Ольги Немировой.

«В биографии выпускников появилась ещё одна значительная дата. Каждая группа, каждый выпускник оставили свой след в нашем образовательном учреждении. Выпускники с радостью и грустью мысленно пробежали по заветным уголкам студенческой жизни, самой красивой и энергичной, вспомнили прожитые годы в стенах колледжа. И вот в руках долгожданные именные дипломы о среднем профессиональном образовании и свидетельства о профессии! В добрый путь, наши дорогие выпускники 2023 года!» — сообщается в группе ОМК в соцсети «ВКонтакте».