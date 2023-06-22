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Общество

В Островском многопрофильном колледже проходят выпускные мероприятия

В Островском многопрофильном колледже проходят выпускные мероприятия в связи с окончанием обучения, сообщила газета «Островские вести».

Фото газеты «Островские вести»

Островский многопрофильный колледж выпустил во взрослую самостоятельную жизнь студентов группы № 5 под руководством мастера производственного обучения Елены Барабаш и группы № 6 под руководством Ольги Немировой.

«В биографии выпускников появилась ещё одна значительная дата. Каждая группа, каждый выпускник оставили свой след в нашем образовательном учреждении. Выпускники с радостью и грустью мысленно пробежали по заветным уголкам студенческой жизни, самой красивой и энергичной, вспомнили прожитые годы в стенах колледжа. И вот в руках долгожданные именные дипломы о среднем профессиональном образовании и свидетельства о профессии! В добрый путь, наши дорогие выпускники 2023 года!» — сообщается в группе ОМК в соцсети «ВКонтакте».

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