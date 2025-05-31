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Команды из регионов России и Белоруссии приняли участие в чемпионате по стрельбе в Псковской области

Команды из разных регионов России и Белоруссии приняли участие в чемпионате и первенстве по практической стрельбе на кубок губернатора в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В соревнованиях кроме спортсменов из всех муниципальных образований Псковской области поучаствовали представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Великого Новгорода и Нижнего Новгорода, Калининградской и Ленинградской областей, Республики Карелия, Витебской и Могилёвской областей Белоруссии.

В рамках чемпионата прошли военно-спортивные игры «Наследники Победы» среди команд молодёжных отрядов патриотической направленности. Впервые в соревнованиях приняли участие команды международного похода «Наследие».

Михаил Ведерников также поблагодарил организаторов, партнёров, Федерацию практической стрельбы России и лично Михаила Гущина за поддержку чемпионата.

Ранее сообщалось, что лучших начинающих и профессиональных стрелков определили в Псковской области. Фоторепортаж ПАИ с состязаний можно посмотреть по ссылке.

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