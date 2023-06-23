Более 100 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

14:13, 23 июня 2023, ПАИ

105 человек за минувшую неделю обратились за помощью в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей, в том числе 33 ребёнка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

По состоянию на 21 июня, в сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона, количество обращений по поводу присасывания клещей (1 345 человек) снизилось на 32,1 %, число пострадавших детей (363 человека) снизилось на 30,2 %. За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 1260 человек, в том числе 349 – дети.

Больше всего жалоб на укусы клещей поступает от жителей Пскова (21), Великих Лук (15) и Псковского района (12). Ни одного обращения не зафиксировали в Гдовском, Красногородском, Локнянском, Плюсском и Усвятском районах.

Напомним, первый случай присасывания клеща в 2023 году был зарегистрирован 26 марта, в 2022 году – 31 марта.

Ранее псковичам дали несколько советов, как защититься от укусов клещей.