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Псковская область и Российский союз сельской молодежи подписали соглашение

Правительство Псковской области и общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере реализации молодежной политики на сельских территориях. Подписи под документом поставили губернатор Михаил Ведерников и председатель Российского союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский. Мероприятие прошло 23 июня в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что подписанное соглашение позволит расширить возможности сотрудничества в сфере привлечения кадров на сельские территории. «В Псковской области разработана специальная программа. Она утверждена президентом. Мы по ней двигаемся, работаем. Кроме того, активно участвуем в программе комплексного развития сельских территорий. Поэтому, с одной стороны, важно создавать среду и инфраструктуру. А с другой - адресно работать с молодыми людьми, которые потенциально рассматривают для себя возможность устроиться на селе или планируют приехать к нам. Я надеюсь, соглашение этой работе придаст дополнительную динамику», – подчеркнул глава региона.

Дмитрий Пекуровский поблагодарил руководство Псковской области за поддержку инициатив сельской молодежи. «Сегодня мы подписали соглашение, в рамках которого закрепили Псковскую область как пилотный регион по реализации программы «кадры для села». Отмечу, что эта программа разработана по поручению президента», – сказал он.

По его словам, ключевая задача – сформировать образ села, востребованного и популярного среди молодежи. «Мы это будем делать через широкую проектную линию, через ярких представителей сельской молодежи. Задачи глобальные, но мы с ними справимся, потому что Псковское реготделение Союза сельской молодежи входит в десятку лучших в стране», – отметил руководитель Российского союза сельской молодежи и добавил, что реализация программы будет проводиться по разным направлениям: спорт, предпринимательство, творчество и карьера.

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