Класс пожарной опасности снизился на территории Псковской области

15:25, 23 июня 2023, ПАИ

Снижение класса пожарной опасности в лесах Псковской области произошло в связи с выпавшими вчера осадками, сообщили ПАИ в ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр».

До этого существенных осадков на территории региона не наблюдалось с 5 июня.

За прошедшее время в области было зарегистрировано 36 лесных пожаров. Площадь, пройдённая огнем, составила 42,28 гектара. Кроме того, работники ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» и лесничеств выявили и ликвидировали 23 ландшафтных пожара, угрожавших переходом огня на земли лесного фонда.

В ведомстве предостерегают, что риск возникновения ландшафтных пожаров, в том числе в лесах, сохраняется, так как на ближайшие дни прогнозируется жаркая и ветреная погода. Это будет способствовать подсыханию старой травянистой растительности и иных горючих материалов, а по отдельным районам области осадки не прошли сплошным фронтом.

О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в Региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8 800 100 14 84 и 8 800 100 94 00.

Напомним, что 22 июня в Псковской области было объявлено штормовое предупреждение. Одним из последствий непогоды стало падение деревьев, также несколько улиц Пскова оказались затоплены после ливня.