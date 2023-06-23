Улицу Железнодорожную в городе Дно отремонтируют к июлю

14:49, 23 июня 2023, ПАИ

Укладка асфальта ведется на улице Железнодорожной в городе Дно. Об этом сообщил глава района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.

Работы проводит подрядчик ИП Михеев, определённый в ходе электронного аукцион. Срок выполнения ремонта – 30 июня.

Сумма контракта составляет 11 млн 877 тыс. рублей. Средства на ремонт дороги выделены из областного бюджета с софинансированием из районного в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы».



Фото: Михаил Шауркин



Фото: Михаил Шауркин



Фото: Михаил Шауркин





Глава муниципалитета также напомнил, что из-за укладки асфальта движение автотранспорта по улице Железнодорожной ограничено до 25 июня.

Отметим, что в конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.

Добавим, Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень.

Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках. Напомним, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.