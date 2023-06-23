Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Улицу Железнодорожную в городе Дно отремонтируют к июлю

Укладка асфальта ведется на улице Железнодорожной в городе Дно. Об этом сообщил глава района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале. 

Фото: Михаил Шауркин

Работы проводит подрядчик ИП Михеев, определённый в ходе электронного аукцион. Срок выполнения ремонта – 30 июня. 

Сумма контракта составляет 11 млн 877 тыс. рублей. Средства на ремонт дороги выделены из областного бюджета с софинансированием из районного в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы».

  • К июлю закончат ремонт улицы Железнодорожной в Дно
    Фото: Михаил Шауркин
  • К июлю закончат ремонт улицы Железнодорожной в Дно
    Фото: Михаил Шауркин
  • К июлю закончат ремонт улицы Железнодорожной в Дно
    Фото: Михаил Шауркин

Глава муниципалитета также напомнил, что из-за укладки асфальта движение автотранспорта по улице Железнодорожной ограничено до 25 июня.

Отметим, что в конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.

Добавим, Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень.

Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках. Напомним, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 июня 2023

В Псковской области 30 человек страдают «болезнью цесаревича Алексея»
23 июня 2023

Пскович участвует в Евразийском ортопедическом форуме в Казани
23 июня 2023

Кому стоит волноваться о состоянии своей крови, перечислил гематолог из Пскова
23 июня 2023

Бюст Герою России Сергею Самойлову планируют установить в Пскове
23 июня 2023

Псковский гематолог: Автоматический анализатор не сможет обнаружить заболевание крови
23 июня 2023

Глава Псковского района оценила ход ремонта Остенской школы
23 июня 2023

Турчак инициировал упрощение требований к производству беспилотников
23 июня 2023

Движение транспорта ограничат на улице Новгородской в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...