Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Гала-концерт пройдёт в Изборской крепости 9 июля

Гала-концерт пройдёт в Изборской крепости 9 июля в рамках X Всероссийского фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость 2023». На мероприятии выступят победители конкурсного отбора, почетные гости фестиваля, члены жюри и организаторы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Изборск».

Фото: пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»

Фестиваль пройдёт в Изборске с 8 по 9 июля 2023 года. В эти дни гостей ждут творческие мастер-классы, вечерний концерт «Гитара по кругу» и многое другое.

Перед открытием фестиваля состоится торжественная церемония возложения земель из разных уголков России к Поклонному кресту на Священном Холме Единства и Славы России в Изборске.

На мероприятии со своими программами выступят известные барды и поэты из Пскова, Санкт-Петербурга, Вологды, Москвы и других городов России. После концертной программы пройдёт голосование на приз зрительских симпатий.

Гала-концерт пройдет внутри Изборской крепости 9 июля в 13:00. Всех желающих приглашают принять участие в празднике культуры и искусства.

Также отметим, что X Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» в этом году стал победителем регионального конкурса некоммерческих организаций на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.

Организаторами фестиваля выступает ПРОО «Псковские барды» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».

Ранее сообщалось, что приём заявок для участия в юбилейном Всероссийском фестивале авторской песни и поэзии «Изборская крепость» продолжится до дня начала работы творческих мастерских, на которых осуществляется конкурсный отбор участников, – до 7 июля 2023 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 июня 2023

Гала-концерт пройдёт в Изборской крепости 9 июля
23 июня 2023

«Дневник поэта» представят зрителям кинофестиваля в Пскове
23 июня 2023

Фильм «263 ночи» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
23 июня 2023

Новые дома в пушкиногорском глэмпинге «Князь Гвидон» введут в эксплуатацию к августу
22 июня 2023

Участники слёта поисковых отрядов СК РФ посетили деревню Колотушино
22 июня 2023

Куньинская команда заняла призовое место в областной детско-юношеской игре «Зарница»
22 июня 2023

Пожарно-тактические занятия пожарной части прошли в Пыталово
22 июня 2023

Митинги в память о павших героях прошли в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...