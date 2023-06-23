Гала-концерт пройдёт в Изборской крепости 9 июля

18:56, 23 июня 2023, ПАИ

Гала-концерт пройдёт в Изборской крепости 9 июля в рамках X Всероссийского фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость 2023». На мероприятии выступят победители конкурсного отбора, почетные гости фестиваля, члены жюри и организаторы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Изборск».

Фестиваль пройдёт в Изборске с 8 по 9 июля 2023 года. В эти дни гостей ждут творческие мастер-классы, вечерний концерт «Гитара по кругу» и многое другое.

Перед открытием фестиваля состоится торжественная церемония возложения земель из разных уголков России к Поклонному кресту на Священном Холме Единства и Славы России в Изборске.

На мероприятии со своими программами выступят известные барды и поэты из Пскова, Санкт-Петербурга, Вологды, Москвы и других городов России. После концертной программы пройдёт голосование на приз зрительских симпатий.

Гала-концерт пройдет внутри Изборской крепости 9 июля в 13:00. Всех желающих приглашают принять участие в празднике культуры и искусства.

Также отметим, что X Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» в этом году стал победителем регионального конкурса некоммерческих организаций на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.

Организаторами фестиваля выступает ПРОО «Псковские барды» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».

Ранее сообщалось, что приём заявок для участия в юбилейном Всероссийском фестивале авторской песни и поэзии «Изборская крепость» продолжится до дня начала работы творческих мастерских, на которых осуществляется конкурсный отбор участников, – до 7 июля 2023 года.